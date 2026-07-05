Ford Explorer обновился — вот что известно

В Китае дебютировал рестайлинговый кроссовер Ford Explorer

Только что представлен прошедший обновление Ford Explorer – пока исключительно для китайского авторынка.

Рестайлинг, по всем канонам, коснулся бамперов и светотехники. Преображение вышло в духе последних китайских трендов: «рельефа» стало меньше, а полностью новая архитектура головной оптики теперь проинтегрирована единой светодиодой полосой, тянущейся через весь передок. И это неплохо: есть ощущение, что все эти нововедения Эксплореру очень подходят – и осовременили уже неновую машину они здорово.

Шутка ли, шестое поколение, в котором Ford Explorer превратился из внедорожника в кроссовер, выпускается с 2019 года, и это обновление уже второе – первое состоялось еще в 2024-м. Распространят ли показанную нынче в Китае версию на другие рынки? Пока вопрос.

Понятно, что «параллельные» китайские Форды так и или иначе поедут и в РФ. Что ж увидеть такую машину у нас было бы интересно. Тем паче, что для салона предложено аж три конфигурации (пять, шесть или семь мест), а вместо прежнего скромного экрана мультимедиа на 13,2" «воткнули» гигантское табло размером 27", что потянуло за собой пересмотр всей центральной консоли и облицовки тоннеля. Словом, стало гораздо бодрее.

По технике: 2.3 турбо на 286 л.с. в паре с 10-ступенчатым автоматом, полный привод. Как думаете, сколько у нас такой будет стоить?

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