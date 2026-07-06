А вы знали, что при перевозке бензина в канистрах можно лишиться прав?

За перевозку более 240 литров бензина в машине лишат прав на срок до 6 месяцев

Автомобилистам, которые заливают топливо в канистры, стоит быть аккуратными: закон жестко регламентирует, сколько бензина можно везти с собой. Суммарный лимит для личных целей составляет 240 литров на одну легковушку. Перевалите за эту норму – и рискуете остаться без удостоверения.

Как пояснил юрист Иван Соловьев, простая арифметика не сработает: даже если общий объем в порядке, у каждой отдельной емкости есть свой потолок.

«Согласно правилам дорожного движения, для личных нужд водитель может провозить не более 240 литров суммарно на один автомобиль. При этом емкость для бензина не должна превышать 60 литров. То есть это может быть, например, 12 канистр по 20 литров», – сказал он.

Дело тут не в прихоти законодателя, а в банальной безопасности. Бензин – штука опасная, и его перевозка должна подчиняться строгим правилам.

«Есть определённые требования к канистрам. Это металлические, стальные, алюминиевые или специальные пластиковые с маркировкой канистры с плотно завинчивающейся крышкой с соответствующей резиновой прокладкой. Все эти канистры должны надёжно крепиться в багажнике для того, чтобы не произошло и утечки, и детонации этого топлива. Надо помнить, что по правилам безопасности порядка 10% пространства в канистре должно оставаться свободным», – заключил эксперт.

Что грозит нарушителю? Юрист назвал два варианта: можно отделаться штрафом, а можно надолго забыть про руль. «Это штраф от 2000 до 2 500 ₽ и/или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев, – объяснил Соловьев. – Инспектор может оштрафовать и за превышение объема, и за использование неподходящей тары или протечку. Также штраф может повлечь ненадежное крепление канистр».

Важный момент: все эти правила работают исключительно в том случае, если водитель везет топливо для себя, а не на продажу. Торговля бензином частным лицам запрещена – это подакцизная продукция. Для коммерческих перевозок, по словам юриста, «еще более строгие правила и специальное разрешение нужно».

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