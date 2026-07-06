Рейсовый автобус разбился в Воронежской области, 12 человек пострадали

ДТП с автобусом и грузовиком под Воронежем: водитель не справился с управлением

Под Воронежем произошла серьезная авария с участием рейсового автобуса – по предварительным данным, его водитель не рассчитал дистанцию и врезался в грузовик. Об этом сообщили в областном управлении полиции.

Столкновение случилось около половины одиннадцатого утра на 632-м километре федеральной трассы М-4 «Дон». Автобус Higer, которым управлял 62-летний местный житель, влетел в Dongfeng. За рулем грузового автомобиля находился 65-летний мужчина из Смоленской области. В салоне автобуса в тот момент ехали 26 человек.

В итоге помощь врачей потребовалась 11 пассажирам и самому водителю – всех их оперативно госпитализировали. На опубликованных кадрах с места видно, что там сейчас работают спасатели, медики и полицейские. Правоохранители перекрыли движение на участке и разбираются в обстоятельствах случившегося. Одного из пострадавших пришлось эвакуировать на вертолете санавиации.

О том, почему пропустивший скорую помощь водитель сам может стать нарушителем, «За рулем» уже рассказал.