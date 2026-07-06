Парадокс: эта Skoda сейчас дороже, чем родственный Volkswagen

«За рулем» сравнил цены на соплатформенные Skoda Octavia и VW Jetta с пробегом

Эксперт «За рулем» назвал лифтбек Skoda Octavia одной из наиболее переоцененных машин на вторичном рынке.

В своей новой статье Сергей Зиновьев называет машины с пробегом, которые в последнее время стали неоправданно дорогими. Среди них встречаются «близкие родственники» – соплатформенные модели брендов, объединенных каким-либо единым концерном. Одна из таких пар – «третья» Octavia и «шестой» Volkswagen Jetta. Общая платформа, одинаковые агрегаты, схожее оснащение.

Более того, даже длина кузова у машин сходится точь-в-точь – 4659 мм. А в чем же разница?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Разница в том, что Jetta – седан на базе исконно немецкого хэтбчека Golf, а Octavia – чешский лифтбек, и у него багажник вмещает на 50 л больше. Теперь думаем, стоит ли за эти 50 л переплачивать 100 тысяч рублей: на вторичке Octavia в среднем дороже – 1,3 млн против 1,2 млн для 10-летних машин. Интересно, что новые Джетты десять лет назад оценивали дороже новых Октавий. Во многом поэтому Октавии продавались примерно в два раза лучше, чем Джетты, и на вторичке их выбор шире.

А вот у VW Polo Sedan и Шкоды Rapid цены на вторичном рынке чрезвычайно близки – по крайней мере, для машин с атмосферником 1.6.

Другие переоцененные автомобили и достойные альтернативы по приятной цене – в новой статье «За рулем».