Эксперт рассказал о влиянии на машину прямогонного бензина с присадками

Эксперт Фролов: прямогонный бензин с присадками не опасен для двигателей

Заявление заместителя гендиректора института национальной энергетики и главного редактора портала «ИнфоТЭК» Александра Фролова развеяло опасения водителей: топливо с присадками, полученное из прямогонного бензина, не наносит вреда двигателю. По сути, ничего критичного для автомобиля не произойдет, особенно если речь идет о моторах, привыкших к бензину не выше третьего экологического класса.

Большая часть автопарка в России, как отметил специалист, оснащена именно такими двигателями. Если же машина рассчитана на использование топлива класса 4 и 5 – возможно, это не понравится катализатору, но в таких случаях полезно чередовать заправки привычным топливом Евро-5.

В качестве примеров октаноповышающих добавок Фролов назвал этиловые спирты и промышленные соединения, например, метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ).

Зачем вообще потребовались такие меры? Дело в том, что в России запрещена продажа топлива ниже пятого экологического класса, но из-за ремонта промышленных установок производителям нужна поддержка. Кстати, корректировка норм заодно позволит и снизить содержание серы в бензине – если Евро-5 допускает не более 10 ppm, то Евро-3 – до 150 ppm.

Подписанный президентом Владимиром Путиным 4 июля закон расширяет полномочия правительства по регулированию оборота топлива и продлевает до конца 2026 года модернизационные соглашения для НПЗ. Документ, призванный обеспечить внутренний рынок бензином и дизелем, разрешает отдельным заводам выпускать продукцию с содержанием серы до 150 мг/кг.

Ранее «За рулем» рассказывал о том, как в регионах меняются схемы продажи топлива.