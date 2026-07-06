Продажи LCV в России падают: кто удержался в плюсе

«Автостат»: продажи новых LCV в России за первое полугодие снизились на 19,4%

Согласно данным, озвученным экспертами агентства « Автостат» в ходе онлайн-эфира, за январь – июнь 2026 года российский рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) показал спад. Всего было реализовано 31 668 машин, что на 19,4% уступает показателю первого полугодия 2025-го. Сведения основаны на информации от АО «ППК» и собственной сегментации агентства. При этом стоит уточнить: многие пикапы в данном случае относятся к легковушкам, а не к LCV.

Почти 51% всех продаж в этот период обеспечила отечественная марка ГАЗ – 16 158 экземпляров. Правда, по сравнению с прошлым годом ее результат упал на 9,4%. На второй строчке расположилась Lada с показателем 4300 штук, но здесь падение оказалось куда серьезнее – минус 41,2%. Замыкает тройку лидеров УАЗ, реализовавший 4 106 машин (-28,9%). Четвертое место у Sollers – 2586 единиц (-18,6%), а замыкает топ-5 китайский Foton с результатом 820 штук (-13,4%).

Если смотреть на модели, то безоговорочным лидером остается Газель NEXT – продано 7336 таких машин. Это, правда, на 21,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2025-го. Серебро досталось фургону L ada Largus VU: 2 729 единиц при падении на 35,9%. На третьей позиции GAZ 3302 с тиражом 2272 штуки (-18,2%). В первую пятерку также попали Газель NN (2052 шт.), показавшая впечатляющий рост в 3,1 раза, и UAZ 3909 (1 898 шт.; – 20,5%).

Что касается отдельно июня 2026 года, то здесь ситуация немного другая. За месяц в стране продали 5408 новых LCV. По сравнению с июнем 2025-го это меньше на 8,3%, однако относительно мая текущего года – рост на 2,8%.

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