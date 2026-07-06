Haval против Tenet — битва накаляется
Выпускающийся под Тулой кроссовер Haval Jolion вновь стал второй по популярности моделью на авторынке России.
По итогам продаж новых легковых автомобилей в июне впереди Джолиона осталась только вазовская Гранта, и разрыв не особо велик: чуть более 11 тысяч машин против почти 8 тысяч у китайского кроссовера. При этом Haval Jolion обошел Tenet T7 («русифицированный» Chery Tiggo 7 Pro), чуть не дотянувший до семи тысяч проданных экзепляров. Однако по итогам первого полугодия Tenet T7 все еще впереди, с отрывом всего в тысячу с небольшим машин.
При этом «младший» Tenet T4L (аналог Chery Tiggo 4), стартовавший на рынке в конце июня, ворвался в топ-10, причем сразу обошел Geely Monjaro, Belgee X50+ и Changan Uni-S. Понятно, что эти три модели – Haval Jolion, Tenet T7 и Tenet T4L – сформировали тройку самых востребованных кроссоверов июня. Впрочем, Lada Niva Travel отстала незначительно, а по итогам шести месяцев пока прочно удерживает «бронзу» в рейтинге SUV.
Ранее «За рулем» рассказал, что Haval Jolion получил битопливную версию.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube