Haval против Tenet — битва накаляется

Haval Jolion вернул титул самого популярного кроссовера РФ, обойдя Tenet T7

Выпускающийся под Тулой кроссовер Haval Jolion вновь стал второй по популярности моделью на авторынке России.

По итогам продаж новых легковых автомобилей в июне впереди Джолиона осталась только вазовская Гранта, и разрыв не особо велик: чуть более 11 тысяч машин против почти 8 тысяч у китайского кроссовера. При этом Haval Jolion обошел Tenet T7 («русифицированный» Chery Tiggo 7 Pro), чуть не дотянувший до семи тысяч проданных экзепляров. Однако по итогам первого полугодия Tenet T7 все еще впереди, с отрывом всего в тысячу с небольшим машин.

При этом «младший» Tenet T4L (аналог Chery Tiggo 4), стартовавший на рынке в конце июня, ворвался в топ-10, причем сразу обошел Geely Monjaro, Belgee X50+ и Changan Uni-S. Понятно, что эти три модели – Haval Jolion, Tenet T7 и Tenet T4L – сформировали тройку самых востребованных кроссоверов июня. Впрочем, Lada Niva Travel отстала незначительно, а по итогам шести месяцев пока прочно удерживает «бронзу» в рейтинге SUV.

Ранее «За рулем» рассказал, что Haval Jolion получил битопливную версию.