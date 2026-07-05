У самого популярного кроссовера РФ появится экономичная версия

Кроссовер Haval Jolion получил битопливную версию — идут испытания

Базирующаяся в Тольятти компания « АТС-Авто» разработала битопливную верию кроссовера Haval Jolion.

Такой автомобиль можно заправлять и бензином, и компримированным природным газом (КПГ, CNG) – причем бензин в битопливном Джолионе используется только для старта, а приоритетным топливом является именно газ. Подобные модификации различных автомобилей «АТС-Авто» разрабатывает и производит давно, а по битоплвным Весте и Ларгусу является официальным производственным партнером АВТОВАЗа.

При этом работа по китайским машинам сейчас расширяется: помимо Haval Jolion, готовится битопливная версия гибридного минивэна Wey 80. Что касается перспектив битопливного Джолиона, то известно, что в данный момент прототип проходит испытания в Сочи, после которых у нас будет больше подробностей по срокам и ценам... В нынешнее время интересное может выйти предложение, правда?

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