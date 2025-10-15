#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Пять моделей Lada получат новые экономичные версии

«АТС-Авто» готовит битопливные модификации для пяти моделей Lada

В гамме газомоторных автомобилей Lada будет пять моделей – Granta, Vesta, Vesta Cross, Largus и Aura.

Рекомендуем
Зимние шины 185/65 R15 — что выбрать в сезоне 2025-2026

Об этом пишет источник, изучив экспозицию компании «АТС-Авто» на недавно завершившемся Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ). Сообщается, что ближайшей перспективой является битопливный стретч-седан Aura CNG, двигатель которой способен потреблять как бензин, так и сжатый природный газ (метан). По идее, такие машины должны заинтересовать таксопарки – и, возможно, подстегнуть спрос на нишевую модель.

Lada Aura CNG на ПМГФ-2025
Lada Aura CNG на ПМГФ-2025
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

ГК «АТС» и входящее в нее ООО «АТС-Авто» – это давние партнеры АВТОВАЗа по разработке и производству газомоторных машин.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Планы по разработке газомоторной Ауры в компании подтверждали еще в июне 2025 года. Кроме того, силами «АТС» в Тольятти ведется мелкосерийная сборка нескольких актуальных моделей Lada – с перерывами производится Vesta CNG, а минувшим летом продавались битопливные Ларгусы – со скидками до 710 тысяч рублей, с учетом которых грузовой фургон Largus CNG можно было приобрести за 2 176 500 рублей.

Lada Aura CNG на ПМГФ-2025
Источник:  Автопоток
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2569
15.10.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
-3