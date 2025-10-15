Пять моделей Lada получат новые экономичные версии

«АТС-Авто» готовит битопливные модификации для пяти моделей Lada

В гамме газомоторных автомобилей Lada будет пять моделей – Granta, Vesta, Vesta Cross, Largus и Aura.

Об этом пишет источник, изучив экспозицию компании «АТС-Авто» на недавно завершившемся Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ). Сообщается, что ближайшей перспективой является битопливный стретч-седан Aura CNG, двигатель которой способен потреблять как бензин, так и сжатый природный газ (метан). По идее, такие машины должны заинтересовать таксопарки – и, возможно, подстегнуть спрос на нишевую модель.

Lada Aura CNG на ПМГФ-2025

ГК «АТС» и входящее в нее ООО «АТС-Авто» – это давние партнеры АВТОВАЗа по разработке и производству газомоторных машин.

Планы по разработке газомоторной Ауры в компании подтверждали еще в июне 2025 года. Кроме того, силами «АТС» в Тольятти ведется мелкосерийная сборка нескольких актуальных моделей Lada – с перерывами производится Vesta CNG, а минувшим летом продавались битопливные Ларгусы – со скидками до 710 тысяч рублей, с учетом которых грузовой фургон Largus CNG можно было приобрести за 2 176 500 рублей.