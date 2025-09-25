Почему Lada Aura продается лишь по 100 машин в месяц?

Кадаков: Не очень понятно, почему госструктуры не пересаживаются на Ладу Aura

С начала 2025 года АВТОВАЗ продал всего 792 экземпляра стретч-седана Lada Aura.

Как сообщал «За рулем», из этого количества 421 машина была продана физическим лицам, а еще 371 автомобиль отправился в служебные автопарки.

Больше всего Аур в Самарской области (68 единиц) и Москве (64 ед.), за которыми следуют Татарстан (47 ед.), Подмосковье (36 ед.) и Санкт-Петербург (34 ед.). При этом на старте производства этой модели предполагалось, что использование ее будет гораздо более широким.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Перед выходом Ауры в серию я оценивал порог рентабельности в 4500-5000 машин в год. При меньших объемах отбить затраты можно только на более длинном плече. Вазовцы хотели делать до 10 000 машин в год — и видели потенциальный спрос... Низкий спрос со стороны физлиц еще можно объяснить, но почему госструктуры при мощном пиар-давлении со стороны руководящего аппарата не берут массово Ауры – не очень понятно. Может, ждут Аурусы?

Напомним, Lada Aura продается с 30 ноября 2024 года, это самая дорогая модель в линейке АВТОВАЗа с ценой 2,6 или 2,8 млн рублей в зависимости от комплектации. По задумке, Аура – в первую очередь, автомобиль для государственных и муниципальных автопарков.

23 сентября 2025 года на фоне публикаций данных по продажам АВТОВАЗ опроверг слухи о снятии модели с производства.