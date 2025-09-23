АВТОВАЗ прокомментировал сообщения о сворачивании выпуска бизнес-седана Lada

АВТОВАЗ не снял с производства седаны Lada Aura

В одном из известных Telegram-каналов распространилась информация о том, что АВТОВАЗ якобы прекратил выпуск седана Lada Aura. Однако пресс-служба автопроизводителя заявила, что производство продолжается.

Согласно данным «Автостата», за первые восемь месяцев 2025 года было реализовано 792 автомобиля Lada Aura, из которых 421 был зарегистрирован на частных лиц, а остальные 47% оформлены на юридических лиц.

Продажи Lada Aura начались в конце 2024 года. Данная модель имеет удлиненную на 250 мм колесную базу по сравнению с Vesta. Модель доступна в двух комплектациях, цена начинается от 2,6 миллиона рублей (без учета акций). Оба варианта оснащены 122-сильным двигателем 1,8 Evo и вариатором.

