АВТОВАЗ прокомментировал сообщения о сворачивании выпуска бизнес-седана Lada

АВТОВАЗ не снял с производства седаны Lada Aura

В одном из известных Telegram-каналов распространилась информация о том, что АВТОВАЗ якобы прекратил выпуск седана Lada Aura. Однако пресс-служба автопроизводителя заявила, что производство продолжается.

Согласно данным «Автостата», за первые восемь месяцев 2025 года было реализовано 792 автомобиля Lada Aura, из которых 421 был зарегистрирован на частных лиц, а остальные 47% оформлены на юридических лиц.

Продажи Lada Aura начались в конце 2024 года. Данная модель имеет удлиненную на 250 мм колесную базу по сравнению с Vesta. Модель доступна в двух комплектациях, цена начинается от 2,6 миллиона рублей (без учета акций). Оба варианта оснащены 122-сильным двигателем 1,8 Evo и вариатором.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely Galaxy M9 стал хитом, собрав 23 тысячи предзаказов в Китае за 24 часа.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 5
23.09.2025 
Фото:АВТОВАЗ
