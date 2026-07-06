На продажу выставили идеально восстановленную редкую Волгу: сколько она стоит?

Восстановленную Волгу ГАЗ M22 выставили на продажу в Германии за 2,86 млн рублей

По данным 110km.Ru, спрос на восстановленные советские автомобили в Европе не угасает, и свежий тому пример – торги в Германии за редкий универсал Волга ГАЗ M22, выпущенный в 1967 году. Это не просто раритет, а машина, прошедшая полную реставрацию, способная как пополнить коллекцию, так и выезжать на дороги общего пользования, что для подобных лотов большая редкость.

ГАЗ M22

Оригинальные детали и качественное восстановление встречаются все реже, но этот экземпляр – исключение. Его полностью разобрали и собрали заново, уделив внимание каждой мелочи. После капремонта автомобиль накатал всего около 1000 километров – по сути, он как новый. В ходе работ обновили обивку сидений, поставили свежие шины, а переднюю подвеску, тормоза и мотор перебрали «до винтика». Особо тщательно подошли к днищу: его очистили от старой грязи и покрыли современным антикоррозийным составом – для машины такого возраста это жизненно важно.

ГАЗ M22

Кузов получил свежий слой краски, все следы коррозии ликвидированы, а выхлопная система теперь из нержавейки – ржаветь в будущем там просто нечему. Владелец утверждает: в машине нет ни одной ржавой детали, а внешне она соответствует заводскому стандарту. Подобные проекты требуют огромных вложений – и времени, и средств, но результат говорит сам за себя. За этот уникальный универсал продавец хочет 32,5 тысячи евро, что по текущему курсу составляет около 2,9 миллиона рублей. Для сравнения: новый базовый кроссовер К40 возрожденного бренда Volga стоит от 2 849 000 рублей.

ГАЗ M22

Интерес к восстановленной советской классике растет не только у коллекционеров, но и у тех, кто ищет что-то необычное для повседневной жизни. Эксперты отмечают, что такие машины стали символом целой эпохи, вызывая ностальгию у многих. Кстати, в Германии недавно уже выставляли на продажу редкую Lada 2105 VFTS с раллийным прошлым, так что тренд явно набирает обороты.

Стоит напомнить, что Волга ГАЗ M22 – это классический универсал, который Горьковский автозавод штамповал с 1962 по 1970 год. Модель ценили за вместительный багажник и надежную конструкцию, из-за чего ее любили и семьи, и различные организации. Найти сегодня такой экземпляр в идеале – задача не из легких, и цена на него нередко переваливает за стоимость современных массовых авто. Восстановление требует не только инженерного чутья, но и доступа к редким оригинальным деталям, что делает каждое подобное предложение по-своему уникальным. Появление на рынке полностью обновленной Волги – событие, которое точно не пройдет мимо ценителей отечественного автопрома.

Ранее «За рулем» разбирался в ситуации с ценами на шины.