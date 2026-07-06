Популярный кроссовер с полным приводом начнут выпускать в России

Changan Uni-S получил ОТТС в России и начнет выпускаться на заводе «Автотор»

Один из самых продаваемых китайских кроссоверов в России, Changan Uni-S, готовят к локальной сборке. Производство развернут на мощностях калининградского предприятия «Автотор».

Согласно документам, ООО «Автотор-автотранс» уже оформило Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на эту модель. Причем сертификация прошла сразу для двух версий – как с передним, так и с полным приводом.

Changan Uni-S

Напомним: российские цены на Uni-S компания Changan объявила еще в апреле. На данный момент покупателям предлагают два варианта исполнения. Комплектация «Люкс» обойдется в 2 979 900 рублей, а более оснащенная «Техно» – в 3 149 900.

Кроссовер обладает длиной 4550 мм, шириной 1868 мм и высотой 1680 мм. Под капотом у него стоит 1,5-литровый турбодвигатель, выдающий 181 лошадиную силу. Работает он в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями мокрого типа. Что касается полного привода, то за него отвечает система от BorgWarner.

Интерьер Changan Uni-S

Ранее «За рулем» подробно рассказывал об опыте эксплуатации другого популярного китайского кроссовера.