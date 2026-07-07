Близнецы с разными ценниками: почему Kia Rio дороже Hyundai Solaris, если они технически идентичны?

Сергей Зиновьев: разница в цене Rio и Solaris была и до санкций, достигая 10%

Кажется, что российский автомобильный рынок живет по собственным законам, где здравый смысл нередко уступает место устоявшимся мифам.

Kia Rio

Ярче всего это проявляется в противостоянии двух «одноклассников» – Kia Rio и Hyundai Solaris.

С инженерной точки зрения третье поколение Rio и первое поколение Solaris – настоящие близнецы: у них одинаковые моторы, коробки передач и практически идентичное оснащение. Разница лишь во внешнем дизайне и незначительных настройках подвески.

Тем не менее, если взглянуть на предложения десятилетних седанов, Rio стабильно дороже – примерно на 50 тысяч рублей (950 тыс. против 900 тыс. рублей). Этот разрыв в цене с Solaris прослеживался и до введения санкций, достигая 10%. Сейчас он немного сократился, но переплата за «международный» статус Rio сохраняется. Тогда как Solaris изначально позиционировался как модель, созданная специально для нашего рынка.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Конечно, говорить о каком-то особом престиже откровенно бюджетной машины вряд ли приходится.

К тому же за ту же цену, что просят за Rio, можно найти, например, Ford Focus третьего поколения – машину классом выше, богаче оснащенную, хотя и более затратную в обслуживании.

Получается, что покупатель платит не за реальное техническое превосходство, а за громкое имя и иллюзию престижа.

Kia Rio

О других переоцененных моделях читайте в полной версии статьи.