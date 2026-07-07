Более 2000 сил на «механике»: подробности о новом сумасшедшем гиперкаре

Будет выпущено всего 12 гиперкаров Hennessey Venom F5-M с ценой 207 млн рублей

Ателье Hennessey приоткрыло завесу тайны над новейшим гиперкаром Venom F5-M – по предварительным данным, он войдет в число самых мощных машин, когда-либо созданных человеком. Под капотом установлен битурбированный мотор объемом 6,6 литра, выдающий фантастические 2031 лошадиную силу. Обойти по этому показателю новинку удается лишь двум моделям: Rimac Nevera с показателем 2107 л.с. и Koenigsegg Gemera, у которого и вовсе 2300 «лошадей».

Hennessey Venom F5-M

Что особенно примечательно – Venom F5-M получил классическую 6-ступенчатую механическую коробку передач. Весь крутящий момент отправляется прямиком на заднюю ось. Силовая установка расположена в углеволоконном монококе, а на крыше красуется массивный воздухозаборник. Сзади установлен 55-дюймовый плавник – он отвечает за прижимную силу на высоких скоростях. Выпускать машину планируют исключительно в версии родстер. Кроме того, в Hennessey подтвердили наличие адаптивной подвески.

Hennessey Venom F5-M

Первый экземпляр модели построили на заказ компании, которая профессионально занимается созданием кастомных автомобилей. Этот конкретный гиперкар выделяется фиолетовыми карбоновыми вставками и деталями декора из натурального золота.

Серийный тираж Venom F5-M жестко ограничен – ателье собирается выпустить лишь 12 штук. Цена каждого экземпляра – 2,65 миллиона долларов. Для сравнения: стандартный Venom F5 c двигателем мощностью 1817 л.с. стоит на 550 тысяч долларов дешевле.

Hennessey Venom F5-M

Ранее «За рулем» рассказал о двух гиперкарах с мощностью почти 918 сил.