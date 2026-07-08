Робот доставщик устроил ДТП и скрылся: это первый подобный случай в Москве

В Москве робот-доставщик врезался в машину и скрылся с места ДТП

В Москве зафиксирован необычный случай – робот-доставщик уехал после столкновения с припаркованной машиной. Такое произошло впервые за всю историю российской автоматической доставки.

Инцидент случился на Базовской улице, рядом с домом № 14 в районе Западное Дегунино. Беспилотный курьер отъехал от жилого здания, после чего врезался в легковушку. Удар его не остановил – аппарат развернулся и спокойно покатил дальше по тротуару, даже не дождавшись хозяина поврежденной машины.

По сути, робот впервые в истории просто скрылся с места аварии, проигнорировав и ГАИ, и автовладельца. Видео этого момента уже разлетелось по сети.

О том, почему на дорогах всё чаще встречаются неадекватные участники движения, «За рулем» ранее объяснил.