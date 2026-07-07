Дефицит бензина в РФ может сказаться на Казахстане

«Ведомости»: топливный кризис в России способен ударить по Казахстану

Казахстан может столкнуться с дефицитом бензина и дизтоплива вслед за Россией, отмечает источник со ссылкой на экспертов в отрасли.

Собственные потребности в топливе Казахстан не покрывает – часть нефтепродуктов закупается в России. При этом один из трех действующих в республике НПЗ рассчитан как раз на переработку российской нефти. Все три завода – крупные, но не слишком современные, а запланированная их модернизация направлена не столько на увеличение объемов, сколько на повышение качества продукта.

Кроме того, все три НПЗ периодически закрываются на плановый ремонт, а простой каждого завода повышает риски дефицита. На данный момент властям удалось создать достаточный запас топлива, действует запрет на экспорт, в том числе в страны ЕАЭС – помимо Казахстана, это Россия, Белоруссия, Армения и Киргизия. Российский топливный кризис не привел к системному дефициту в Казахстане, но заметно повысил риски для местного рынка, считает привлеченный источником эксперт.

Ранее «За рулем» рассказал, что водители из некоторых областей РФ начали заправляться в Казахстане.