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АВТОВАЗ оснастил климат-контролем еще одну модель

В Тольятти началось производство седанов Aura с климат-контролем и Lada Connect

Пресс-служба Волжского автозавода сообщила о старте производства стретч-седанов Lada Aura с обновленным оснащением.

    Вслед за «родительской» Вестой удлиненная модель получила автоматическую климат-систему и телематическую систему Lada Connect Старт. На Ауре обе функции доступны уже с базовой комплектации «Премьер». Климат-контроль автоматически поддерживает температуру в салоне (до сей поры Lada Aura имела в распоряжении лишь кондиционер), а фирменная телематика позволяет через приложение на телефоне получить ряд данных по машине:

    • местонахождение авто
    • запас топлива
    • температура двигателя
    • заряд АКБ
    • состояние дверей, багажника, двигателя и др.

    АВТОВАЗ оснастил климат-контролем еще одну модель

    Помимо указанных нововведений, Аура в базовой версии «Премьер» располагает: четырьмя подушками безопасности, системой курсовой устойчивости, круиз-контролем, обогревом всех сидений и рулевого колеса, бесключевым доступом и пуском с кнопки, мультимедиа Lada EnjoY с экраном 7".

    АВТОВАЗ оснастил климат-контролем еще одну модель

    Сейчас версия «Премьер'25» стоит 2 245 000 рублей. А комплектация «Статус», включающая двухцветную панель приборов, отделку сидений натуральной кожей и мультимедийную систему Lada EnjoY с экраном 10" – 2 445 000 рублей. Сколько будет стоить Аура, дополненная «климатом» и телематикой, – пока вопрос.

    Ранее «За рулем» рассказал, что АВТОВАЗ официально подтвердил сроки выхода кроссовера Lada Azimut.

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