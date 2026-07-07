АВТОВАЗ оснастил климат-контролем еще одну модель

В Тольятти началось производство седанов Aura с климат-контролем и Lada Connect

Пресс-служба Волжского автозавода сообщила о старте производства стретч-седанов Lada Aura с обновленным оснащением.

Вслед за «родительской» Вестой удлиненная модель получила автоматическую климат-систему и телематическую систему Lada Connect Старт. На Ауре обе функции доступны уже с базовой комплектации «Премьер». Климат-контроль автоматически поддерживает температуру в салоне (до сей поры Lada Aura имела в распоряжении лишь кондиционер), а фирменная телематика позволяет через приложение на телефоне получить ряд данных по машине:

местонахождение авто

запас топлива

температура двигателя

заряд АКБ

состояние дверей, багажника, двигателя и др.

Помимо указанных нововведений, Аура в базовой версии «Премьер» располагает: четырьмя подушками безопасности, системой курсовой устойчивости, круиз-контролем, обогревом всех сидений и рулевого колеса, бесключевым доступом и пуском с кнопки, мультимедиа Lada EnjoY с экраном 7".

Сейчас версия «Премьер'25» стоит 2 245 000 рублей. А комплектация «Статус», включающая двухцветную панель приборов, отделку сидений натуральной кожей и мультимедийную систему Lada EnjoY с экраном 10" – 2 445 000 рублей. Сколько будет стоить Аура, дополненная «климатом» и телематикой, – пока вопрос.

Ранее «За рулем» рассказал, что АВТОВАЗ официально подтвердил сроки выхода кроссовера Lada Azimut.