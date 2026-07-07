Российский авторынок показал уверенный рост в начале июля

Аналитик Целиков: На прошлой неделе продажи авто в РФ превысили 30 тысяч штук

На минувшей неделе с 29 июня по 5 июля авторынок продемонстрировал уверенный рост. Продажи новых машин составили 30 914 штук, что на 7% больше по сравнению с предыдущей неделей и на 7,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков в своем канале.

Особенно заметный рост зафиксирован в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV). За неделю их продажи увеличились на 16,3% и достигли 1487 единиц. Однако по сравнению с прошлым годом динамика остается отрицательной (-21,8%).

В грузовом сегменте также наблюдается положительная динамика. Недельный рост составил 18,2%, а общее количество реализованных грузовиков достигло 1196 единиц. По отношению к аналогичному периоду прошлого года рост составил 3,2%.

О том, какие б/у машины стали самыми популярными в РФ, «За рулем» ранее рассказал.