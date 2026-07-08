Гарантию на Changan и Uni продлили: какие детали теперь защищены дольше

В России изменились условия гарантии для автомобилей Changan и Uni

Компания «Чанъань Моторс Рус» пересмотрела условия гарантии и регламентного обслуживания для автомобилей Changan и Uni, которые продаются в России. Новые правила вступили в силу с первого июля 2026 года. Как пояснили в организации, к такому шагу их подтолкнул анализ эксплуатационных данных – он показал, что машины отлично себя ведут на местных дорогах и в нашем климате.

Юридические лица, которые приобретают авто для корпоративных парков (исключение – такси), теперь получают те же преференции, что и частники. Ключевые агрегаты, а именно двигатель и трансмиссия, защищены гарантией на пять лет или до достижения пробега в 150 000 километров. Все зависит от того, что случится раньше. Более точные нюансы для коммерческого использования прописаны в официальной политике и сервисной книжке.

Улучшенная гарантия на ходовую часть

С первого же июля расширился и перечень компонентов, на которые распространяется гарантия. К примеру, важнейшие элементы ходовой части – детали подвески и приводные ремни – теперь защищены на три года или 100 000 километров. Раньше этот срок составлял всего один год или 20 000 км.

Помимо прочего, изменились правила прохождения так называемого «нулевого» ТО, которое назначается при пробеге 5 000 километров. Если ранее первый визит к сервисменам нужно было уложить в три месяца, то сейчас на это дается полгода.

Новые интервалы замены жидкостей

Пересмотрели и периодичность замены расходников с техническими жидкостями. Например, антифриз теперь положено обновлять не раз в 20 000 км или два года, а через 80 000 км или три года. Свечи зажигания – каждые 30 000 км, хотя раньше интервал составлял 20 000 км.

Тормозную жидкость и жидкость сцепления надо менять через 40 000 км, а не через 30 000, как было. Фильтр салона (он же кондиционера) – теперь на первом же ТО и далее не реже чем раз в 10 000 км или ежегодно. До этого его меняли раз в два года или через 20 000 км. Правда, в зависимости от конкретной модели список работ и периодичность могут незначительно отличаться.

Для тех, кто приобретает новые автомобили с сервисными книжками старого образца, в комплекте будет идти специальный вкладыш. Он называется «Изменение содержания сервисной книжки» и призван ознакомить покупателя с актуальными с 1 июля 2026 года правилами.

О том, как автомобили предупреждают водителей о проблемах, «За рулем» уже подробно рассказывал .