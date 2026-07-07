На рынок вышел новый крупный внедорожник популярной в России марки

BAIC Taitan 700: новый премиальный внедорожник с лидаром и гибридной установкой

BAIC официально рассекретил дизайн нового внедорожника Taitan 700, который скоро появится на рынке. Пока производитель показал только внешность модели, но этого уже хватило, чтобы понять – готовят серьезного конкурента для Tank 500.

BAIC Taitan 700

Новинка позиционируется как первый по-настоящему премиальный внедорожник марки. Судя по снимкам, Taitan 700 получил массивный кузов длиною больше пяти метров. В компании пока молчат о технической начинке, однако китайские СМИ уже строят предположения: скорее всего, автомобиль оснастят гибридной силовой установкой, где 1,5-литровый турбомотор станет работать в качестве генератора для двух электродвигателей.

BAIC Taitan 700

Что касается экстерьера, тут прослеживаются знакомые черты. Спереди – светодиодная решетка радиатора, которая визуально отсылает к Jeep Grand Cherokee. А в профиль Taitan 700 напоминает уже продающийся в России BJ60 (на него, кстати, сейчас цена около 5 млн рублей). Задняя часть кузова тоже выдает родство моделей.

Отметим детали: большой дорожный просвет, 20-дюймовые колеса и лидар прямо над лобовым стеклом – это прямо говорит о том, что внедорожник получит продвинутый автопилот. Когда именно состоится официальная премьера – пока неизвестно.

О том, куда движется китайский автопром, «За рулем» недавно подробно рассказывал.