В РФ привезли доступный паркетник от создателей Volkswagen: называем цены

В России начались продажи кроссовера Changan Qiyuan Q05 за 2,4 млн рублей

В Россию по каналам параллельного импорта начали привозить новый компактный электрический кроссовер, выяснил журнал Motor. Речь идет о модели Changan Qiyuan Q05, внешность которой разрабатывал Клаус Цикиора – тот самый человек, который в свое время возглавлял дизайн всего концерна Volkswagen.

Машина получилась вполне компактной: длина – 4435 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1595 мм, колесная база – 2735 мм. Под капотом – один электромотор на передних колесах, номинальная мощность – 163 лошадиные силы. Правда, здесь есть любопытный нюанс: если жать на газ интенсивно, то заявленные 163 «лошади» выдержат только полчаса, а потом мощность упадет до 80 л.с. По сути, это делает кроссовер откровенно «проходным» для быстрой езды.

Топовая версия оснащается достаточно крупным тяговым аккумулятором на 51,9 кВт·ч, с которым паспортный запас хода достигает 506 километров. Максимальная скорость, которую может развить электрокар, скромная – 160 км/ч.

Комплектация Ultra+, судя по данным, идет с приличным набором опций. Тут и системы активной безопасности, и камеры кругового обзора, и адаптивный круиз-контроль, и панорамная крыша.

Правда, не обошлось без щедрых опций комфорта: передние сиденья снабжены не только обогревом, но и вентиляцией с массажем. Приобрести электрокар можно только под заказ, заплатив 2,4 миллиона рублей, а срок поставки, по информации Motor, составит 25-30 дней.

Qiyuan Q05

Ранее «За рулем» уже называл лидеров среди кроссоверов на российском рынке.

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