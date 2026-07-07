Очередь на установку ГБО растянулась на месяцы

Перевод автомобиля на газ обходится в 200 тысяч и требует полугода бюрократии

Из-за скачков цен на бензин российские водители массово побежали переоборудовать машины на газ.

Но свободных мощностей на рынке почти не осталось – корреспонденту «РГ» предложили записаться на установку только в сентябре, хотя на календаре июль. Однако главная сложность даже не в ожидании, а в том, во что превращается этот апгрейд.

Легальный переход на газ – это квест с участием ГИБДД, испытательных лабораторий и нескольких техосмотров. Сначала нужно получить заключение о возможности установки (1,5 тыс. руб.), затем собрать пакет документов для автоинспекции, после монтажа снова ехать к экспертам за протоколом (2 тыс.) и в ГИБДД – за разрешением (3 тыс.). Плюс замена свидетельства о регистрации (1,5 тыс.), внесение правок в ПТС (до 550 руб.) и сам техосмотр (3-5 тыс.). Только госпошлин и формальностей набирается почти на 10 тысяч рублей.

А ведь это еще без стоимости самого оборудования. Если раньше комплект с установкой для легковушки обходился примерно в 60 тысяч, то теперь ценники взлетели до 200 тысяч. Окупить такой апгрейд реально только таксистам или курьерам, а для рядовых автовладельцев такие вложения вряд ли отобьются.

Но и после установки расслабляться рано. Раз в три года баллоны и соединения нужно проверять в сервисе – это дополнительные траты. А если выяснится, что какой-то элемент газовой системы не имеет российской сертификации, лаборатория запретит эксплуатацию. Тогда придется менять деталь за свой счет и проходить экспертизу повторно. В итоге мечта сэкономить на топливе рискует превратиться в бесконечную историю с чеками, очередями и бюрократией.