Откуда россияне везут автомобили: топ-4 стран

Аналитик Целиков: Россияне за полгода импортировали 391,5 тыс. машин

В Россию, по итогам первых шести месяцев этого года, завезли 391,5 тыс. легковых автомобилей. Такие данные привел директор аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков.

Объем поставок новых и почти новых машин (возрастом до трех лет) составил 186,3 тыс. штук. Это на четверть больше, чем было за тот же период в 2025-м, заметил эксперт.

Если смотреть по странам, то картина получается неоднородная. Лидером здесь ожидаемо стал Китай – оттуда привезли 130,5 тыс. автомобилей, это 70% от всех «свежих» поставок. Прирост – 14%. Очень интересная ситуация с Киргизией: оттуда ввезли 35,2 тыс. машин (почти 19% рынка), хотя год назад объемы были в разы скромнее – рост аж на 192%. Причем Южная Корея, наоборот, сдает позиции: всего 3,6 тыс. штук, что на 45% меньше, чем раньше.

А вот с подержанными авто (старше трех лет) история другая. Их ввезли 205,2 тыс. – на 13% больше, чем год назад. Главным поставщиком остается Япония: 117,7 тыс. машин (57,3% от всех бэушек), плюс 31%. Второе место – Китай с 50,5 тысячи, но там рост просто колоссальный – 124%. Зато корейские подержанные машины резко потеряли популярность: их импорт рухнул на 61%, до 16,1 тыс. штук.

Почему так? Во многом дело в утильсборе. Как пояснил Целиков, подавляющее большинство ввозимых машин с пробегом – 96% – имеют двигатель мощностью до 160 лошадиных сил. Новые правила расчета сбора ударили по поставкам из Южной Кореи, Грузии и ОАЭ, значительно уменьшив их.

Ранее «За рулем» уточнял, сколько всего автомобилей ввезли в Россию в июне.