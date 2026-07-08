Нашли самый дешевый ЗИЛ — стоит как телефон, везет 5,5 тонн

В Кемеровской области очень дешево продают брутальный самосвал на базе ЗИЛ-130

Легендарный ЗИЛ-130 все еще в строю — добротные подержанные экземпляры сегодня продаются за 300-700 тысяч рублей в зависимости от года выпуска.

А за восстановленные, да еще и переведенные на дизель ЗИЛы сегодня просят от миллиона и выше — и это, как вы понимаете, все равно гораздо дешевле (и подчас – гораздо эффективнее), чем новые аналоги. А каков сегодня «низ рынка» по легенде грузового автопрома? Мы отбросили машины, продающиеся после аварий, на запчасти и в виде сгнившего мусора – и нашли вполне «живой» самосвал ЗИЛ-ММЗ-554М всего за... 70 тысяч рублей!

Внесем ясность: такие сельскохозяйственные самосвалы делал Мытищинский машиностроительный завод в плотном сотрудничестве с ЗИЛом, пневматику поставлял Скопинский автоагрегатный завод. Модернизированная версия (литера «М» в индексе) появилась в конце 1978 года и отличалась повышенной с 4 до 5,5 тонн грузоподъемностью. Используются эти машины с трехсторонней разгрузкой не только на полях, но и на стройках.

Выпускали их до 1994 года, в последние годы – на обновленном шасси ЗИЛ‑495710, и «наш» экземпляр – как раз их таких, годом выпуска значится 1992-й. Продавец говорит, что у машины отсутствует патрубок на радиаторе, термостат и АКБ, но двигатель работает исправно, покрышки – в нормальном состоянии. Документы чистые, с учета грузовик снят. Продают его в связи с тем, что «стоит за ненадобностью».

И это не просто «низ рынка», это случай из ряда вон: следующие по цене ЗИЛы обойдутся в 200-250 тысяч рублей. Машина находится в поселке Ступишино Кемеровской области – может, кому нужен этот «зилок»-симпатяга?

Ранее «За рулем» рассказывал, какие американские родственники были у ЗИЛ-130.