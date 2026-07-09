Land Rover серьезно преобразит Defender: появятся новые моторы и особая версия

Land Rover анонсировал обновление легендарного внедорожника Defender

Land Rover официально представил пакет изменений для легендарного внедорожника Defender – обновление затронуло и внешность, и «начинку».

В первую очередь бросается в глаза новая комплектация Vertex. Ее создавали с прицелом на асфальт и город: тут другие бамперы, решетка радиатора стала крупнее, боковые накладки выкрашены в цвет кузова, а на корме появился спойлер. Венчают картину 22-дюймовые колеса.

Land Rover Defender

Кстати, Vertex будет доступна для всех трех вариантов кузова – 90, 110 и 130. В версии 110 особенно интересна опция: второй ряд отдали под два «капитанских» кресла, что дает трехрядную компоновку.

Что касается моторов – тут тоже серьезная перестановка. Появился новый 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель с мягкогибридной надстройкой. Его отдача – 375 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента.

На некоторых глобальных рынках 2,0-литровые агрегаты начали частично заменять именно этим трехлитровым мотором.

Но главный сюрприз – это флагманский V8. В версии Octa его дефорсировали: мощность упала с 635 до 540 л.с., а момент – с 800 до 750 Нм. В компании объясняют это ужесточением экологических норм. Расплата – динамика: разгон до «сотни» теперь занимает 4,4 секунды вместо прежних 4,0 (прирост – 0,4 секунды). Правда, инженеры постарались компенсировать это доработанной выхлопной системой – обещают, что звук стал заметно интереснее.

Land Rover Defender

5,0-литровый V8 тоже постепенно уходит в прошлое – его оставят лишь на избранных рынках.

История модели началась аж в 1948 году, когда свет увидел первый серийный внедорожник. Series I продержался до 1958-го, затем были Series II (до 1967-го) и Series III (до 1983-го). Второе поколение, известное как 90/110, выпускали с 1983-го по 2016-й. Нынешняя же версия дебютировала в 2019-м.

Ранее «За рулем» выходил материал о крупном флагманском седане Geely.