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В Россию привезли новый надежный кроссовер Skoda дешевле 2 млн рублей

Новые Skoda Kamiq из Китая ввозят в Россию с ценами от 1,8 млн рублей

Пока одни бренды дорожают, на рынке появляются альтернативы. Вместо Skoda Karoq и Kodiaq, которые раньше собирали в Нижнем Новгороде, теперь в страну везут кроссовер Kamiq из Поднебесной. Его можно купить как из наличия, так и под заказ – на одном из классифайдов цена стартует от 1,8 млн рублей .

Skoda Kamiq
Skoda Kamiq

Интересно, что прямые конкуренты, которые продаются официально, стоят заметно дороже. К примеру, Tenet T4 даже в комплектациях прошлого года обойдется минимум в 2 089 000 рублей. Belgee X50+ – это уже от 2 319 990 рублей, а самый дешевый новый Geely Coolray тянет на 2 739 990 рублей. На этом фоне Kamiq смотрится весьма привлекательно.

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Что предлагают за эти деньги? Согласно объявлению, за 1,8 млн кроссовер доставят под заказ во Владивосток в комплектации Comfort. В нее входят люк с электроприводом, эко-кожаная отделка сидений, рейлинги на крыше, мультируль с пластиковым ободом, однозонный климат-контроль, мультимедиа с сенсорным экраном и запуск двигателя с кнопки. По сути, неплохой набор.

Правда, если хочется сэкономить еще, есть вариант за 1 870 000 рублей в Кемерово. Тут версия попроще: без люка, с обычным кондиционером, стандартным запуском с ключа и тканевыми сиденьями с минимальной боковой поддержкой. Зато цена почти как у бюджетных моделей.

Интерьер Skoda Kamiq
Интерьер Skoda Kamiq

Более богатые версии тоже доступны в разных городах. В Москве за 1 976 000 рублей, в Казани – за 2 010 000, в Санкт-Петербурге – за 2 045 000, в Тюмени – за 2 059 000, в Набережных Челнах – за 2 090 000, в Самаре – за 2 190 000, а в Перми – за 2 390 000 рублей.

Цены на автомобили, которые уже в наличии, традиционно выше. В Краснодаре Kamiq продают за 2 435 000 рублей, в Казани и Сочи – за 2,5 млн, в Оренбурге – за 2 550 000, в Стерлитамаке – за 2 585 000, а в Северной столице – за 2 599 000. Кстати, минимум один такой кроссовер уже привезли в Воронеж, Симферополь, Архангельск, Екатеринбург, Брянск, Саранск и Нижний Новгород.

Техническая начинка

В техническом плане все Kamiq одинаковы. Они построены на старой платформе MQB A0 – той же, что у Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Под капотом стоит 1,5-литровый 110-сильный атмосферник EA211 evo, по конструкции похожий на знакомый россиянам мотор CWVA объемом 1,6 литра. В паре с ним идет классический шестиступенчатый автомат, привод – только передний.

Ранее «За рулем» рассказал о флагманском седане Geely, который уже вышел на рынок.

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Источник:  Автоновости дня
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