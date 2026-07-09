Почему ввоз автомобилей с пробегом из Китая будет набирать обороты

Аналитик Целиков: с 2022 года из КНР в РФ ввезли более 2 млн легковых авто

С января 2022 года по июнь 2026 года из Китая в Россию ввезли чуть более 2 млн легковых автомобилей, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков. Из указанного числа официальные поставки китайскими дистрибьютерами составили 1,57 млн единиц. Еще чуть более 280 тыс. легковых машин прибыло в РФ по каналам альтернативного импорта.

Кроме того, в указанный период россияне привезли из Китая 157,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом.

Как уточняет эксперт, пик месячного официального импорта новых автомобилей пришелся в России на октябрь 2024 года (97 тыс. шт.). После этого на нашем авторынке на целый год наступила пауза. Дилеры и дистрибьютеры почти весь 2025 год боролись с затовариванием складов.

Ввоз автомобилей с пробегом из Китая начал активно развиваться в 2024 году и от месяца к месяцу набирает обороты. Завершившийся июнь поставил очередной месячный рекорд (12 271 шт.). Как полагает Целиков, поставки в РФ китайских б/у машин будут набирать обороты. «В Китае количество авто с пробегом неограниченно, а цены крайне привлекательны», – комментирует специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился в продаже Nissan Kicks по цене 1,35 млн рублей.