Почему ввоз автомобилей с пробегом из Китая будет набирать обороты
С января 2022 года по июнь 2026 года из Китая в Россию ввезли чуть более 2 млн легковых автомобилей, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков. Из указанного числа официальные поставки китайскими дистрибьютерами составили 1,57 млн единиц. Еще чуть более 280 тыс. легковых машин прибыло в РФ по каналам альтернативного импорта.
Кроме того, в указанный период россияне привезли из Китая 157,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом.
Как уточняет эксперт, пик месячного официального импорта новых автомобилей пришелся в России на октябрь 2024 года (97 тыс. шт.). После этого на нашем авторынке на целый год наступила пауза. Дилеры и дистрибьютеры почти весь 2025 год боролись с затовариванием складов.
Ввоз автомобилей с пробегом из Китая начал активно развиваться в 2024 году и от месяца к месяцу набирает обороты. Завершившийся июнь поставил очередной месячный рекорд (12 271 шт.). Как полагает Целиков, поставки в РФ китайских б/у машин будут набирать обороты. «В Китае количество авто с пробегом неограниченно, а цены крайне привлекательны», – комментирует специалист.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился в продаже Nissan Kicks по цене 1,35 млн рублей.
- «За рулем» можно читать и в MAX