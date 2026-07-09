Сколько бензина можно перевозить в багажнике легкового автомобиля

Правила перевозки бензина в канистрах: объем, типы тары, штрафы

Хотя бензин официально считается легковоспламеняющейся жидкостью (ГОСТ 12.1.044), возить его в канистрах в багажнике все-таки разрешено. Такая возможность следует из Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), к которому Россия присоединилась еще в феврале 1994 года.

В действующей редакции ДОПОГ четко прописаны лимиты для частных лиц. На одну транспортную единицу (включая автомобиль с прицепом) разрешается везти не больше 240 литров легковоспламеняющейся жидкости в общей сложности. При этом объем одной канистры многоразового использования ограничен 60 литрами. Что интересно, топливо, которое находится в штатном баке машины, в этот расчет не входит.

Тара для перевозки должна быть строго определенного типа. Подходят металлические канистры – из стали или алюминия, так как эти материалы не реагируют с топливом и не накапливают статику. Альтернатива – специальный химически стойкий пластик с обязательной маркировкой «Огнеопасно», fuel, gasoline, pictrol, знаком UN в ромбе или пиктограммами пламени на оранжевом фоне. На автозаправках в пластиковую тару без такой маркировки топливо не отпустят – это требование ГОСТа, и стеклянную тару тоже использовать нельзя.

Важный момент: канистра должна быть без вмятин, трещин и коррозии, а резиновая прокладка крышки – цельной. Но даже если тара сертифицирована и в идеальном состоянии, на конкретной АЗС могут отказать в заправке, сославшись на внутренний регламент компании.

Что касается количества, то одного литра здесь мало: заполнять канистры можно не более чем на 95% – чтобы оставалось место для теплового расширения топлива. Все емкости должны быть плотно закрыты и надежно закреплены в багажнике. Если бензин везут для личных нужд, а правила нарушены, вступает в силу часть 1 статьи 12.21.2 КоАП РФ. Наказание – штраф от 2000 до 2500 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

Отдельно стоит упомянуть заграничные поездки. Бензин в штатном баке можно вывозить за рубеж без ограничений. С канистрами сложнее: вывезти их из России частному лицу разрешено, а вот ввоз на территорию соседней страны могут запретить. Перед поездкой лучше заранее изучить местные таможенные правила.

И последнее: закон не устанавливает, как долго можно держать канистру в машине. На деле при нагреве бензин выделяет легковоспламеняющиеся пары. В плохо герметичной таре, особенно в жару, в закрытом багажнике может скопиться взрывоопасная смесь. Искры от проводки или статического электричества будет достаточно, чтобы случилась беда.

О том, какие еще действия водителя могут привести к неочевидным штрафам, «За рулем» ранее рассказывал.