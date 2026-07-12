Очень популярный китайский кроссовер — но у него есть проблемы!

Эксперт «За рулем» назвал главный недостаток кроссовера Haval F7 I поколения

Китайские кроссоверы постепенно наводняют вторичный рынок – есть ли среди них что-то достойное?

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев в своей новой статье рассматривает китайские кроссоверы класса Toyota RAV4, после 4-6 лет и пробега в 100 тысяч км (максимум) не особо докучающие поломками и стоящие около 1,5 млн рублей. Что ж, если вы ищете такое, вы точно натолкнетесь на Haval F7 I поколения – это очень распространенная модель (в подборке – самая массовая), продававшаяся с 2024 года и имеющая идентичного по технике «брата» в лице кросс-купе F7x.

Привод у них – в основном полный, (70% машин на вторичке) но есть и переднеприводные версии. Цена машин 4–6 лет – от 1,3 млн рублей. Надо брать? Сначала стоит изучить нюансы.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Основной недостаток: турбомоторы 1.5 (150 л.с.) и 2.0 (190 л.с.) сочетаются только с роботом GWM 7DCT450 (сцепления в масляной ванне). Дерганый, часто требует обновления прошивки, узел сцеплений не особо стойкий. У обоих двигателей непредсказуем срок службы цепи привода ГРМ. Более живуч двухлитровый – у него чугунный блок. Характер же определяется прямым впрыском: топливо АИ-95 и риски неудачной заправки, неизбежный нагар и операции по раскоксовке после 100 тысяч км.

Слабовата подвеска – кое-что надо менять после 50–80 тысяч км. Недолговечны некоторые сальники. Коррозия на задней двери проявляется рановато. Электроника часто сбоит. Багажник, по нашим замерам, вмещает 324 л «под шторкой». Была отзывная кампания: замена трубок в топливной системе из-за риска возгорания. Вердикт: вроде неплох, но смущает объем потенциальных хлопот.

Есть среди пятилетних китайских кроссоверов и варианты посбалансированнее – читайте о них в статье «За рулем»!