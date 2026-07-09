Тренд на единственную комплектацию: тест-драйв рынка или экономия производителей?

Китайские автобренды часто выводят на российский рынок новинки в одной комплектации

В последнее время на российский авторынок все чаще выводят новинки в единственной комплектации – и это не случайность, а новая стратегия.

Яркий пример: премиальные кроссоверы Deepal S07, Wey 07 и GAC S9 появляются в дилерских центрах без вариаций, предлагая покупателю лишь выбор цвета.

Эксперты сходятся во мнении, что такой подход – не признак неуверенности бренда в успехе, а скорее прагматичный шаг. Вывод одной, как правило, максимально насыщенной версии позволяет производителю минимизировать логистические и складские риски, а также быстрее пройти сертификацию. Проще привезти хорошо оснащенный автомобиль и проверить реакцию рынка, чем распылять ресурсы на множество модификаций, считают представители крупных дилерских холдингов.

Для покупателей в этом есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, не нужно мучиться с выбором из длинного списка оснащения – машины уже «заряжены» полным набором систем безопасности, мультимедиа и зимних пакетов, соответствующих местным условиям. С другой стороны, купить более доступную версию без «наворотов» попросту невозможно, что может оттолкнуть часть аудитории.

Пока что данная модель работает в основном в премиальном сегменте — там, где цены стартуют от 5 млн рублей, покупатели редко ищут базовые версии. Однако, как отмечают эксперты, это лишь первый этап. Если спрос окажется стабильным, бренды обязательно расширят линейку комплектаций, чтобы охватить более широкую аудиторию.

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