Geely показала свой новый крупный седан незадолго до официальной презентации

Официальная премьера седана Geely FS21 назначена на 10 июля

Китайцы из Geely выкатили официальные снимки нового седана FS21 – и, кажется, интрига с названием почти раскрыта. На одном из фото засветился шильдик Preface L90. Если не случится сюрпризов, именно так машина и будет называться на конвейере. Ждать осталось недолго: официальный показ наметили на 10 июля.

Внешне новинка явно родственница нынешнего Preface. Та же массивная решетка радиатора с вертикальными ламелями из металла, многоугольная оптика со светодиодными полосками сверху. Передний бампер украшен тремя воздухозаборниками – солидно выглядит. Задние фонари соединяет тонкая светодиодная перемычка, а над ней примостился аккуратный спойлер.

Что касается габаритов, они уже известны по сертификационным бумагам. Длина – 4956 мм, ширина – почти 1,92 метра (1915 мм), высота – 1505 мм. Колесная база – 2845 мм. Колеса можно будет выбрать от 17 до 19 дюймов.

Гамма двигателей тоже интересная. Базовый вариант получит 1,5-литровый турбомотор мощностью 201 л.с. Если хочется больше динамики, есть двухлитровый наддувный агрегат, который выдает уже 272 л.с. И наконец, для тех, кто следит за расходом, заявлена гибридная версия – с тем же 1,5-литровым мотором, но аппетитом меньше 4 литров на сотню километров. В общем-то, выбор на любой кошелек и стиль вождения.

О том, как китайские бренды осваивают наследие других платформ, «За рулем» уже рассказывал.