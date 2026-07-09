McLaren представил мощную спецверсию своего популярного суперкара

McLaren 788 HS 2026: финальная версия суперкара 750S мощностью 778 лошадиных сил

Новую спецверсию суперкара 750S официально презентовала компания McLaren. Модель, получившая индекс 788 HS, станет последней и самой жесткой модификацией в этом семействе – дальше уже ничего не будет.

McLaren 788 HS 2026

Аэродинамический обвес полностью перекроили – и выполнено все из углепластика. Передний бампер теперь оснащен многосекционным сплиттером, а капот получил S-образный воздухозаборник. Сзади установили еще более массивное активное антикрыло и новый диффузор, который явно подсмотрели у болидов «Формулы-1».

Подвеску тоже серьезно доработали. Дорожный просвет стал меньше на 5 мм спереди, гидравлику перенастроили, а вот тормозную систему позаимствовали у модели Senna. В общем, шасси сделали еще более заточенным на трек.

Салон, как и положено McLaren, полностью ориентирован на водителя. Традиционные карбоновые детали тут дополнили эксклюзивным декором, который доступен только для версии 788 HS. Все вокруг облегчили и сделали более аскетичным.

McLaren 788 HS 2026

Под капотом – знакомый, но доработанный 4-литровый V8 с двумя турбинами. Инженеры выжали из него 778 л.с. вместо прежних 740. Кстати, за счет карбона сухая масса снизилась на 12 кг – теперь она составляет 1265 кг.

По динамике разгона до 100 км/ч цифры те же – 2,8 секунды. А вот до 200 км/ч новинка добирается за 7 секунд – это на 0,2 секунды быстрее стандартного 750S. Правда, максимальная скорость немного упала: теперь 330 км/ч против 332 км/ч у «донора». Все из-за того, что новый аэродинамический обвес увеличил прижимную силу примерно на 10%.

Всего выпустят 200 таких машин. Ровно половина – купе, остальные – в версии Spider. Как пишет Top Gear, стартовая цена ожидается в районе £450 тысяч (на 9 июля 2026 года это около 46 млн рублей). Но каждый экземпляр собирают под конкретного заказчика, так что финальная сумма может быть выше.

Ранее «За рулем» рассказывал о суперкарах из Китая, которые тоже ставят на мощность.