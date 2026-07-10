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Сколько (и почему) вы переплачиваете за кофе на заправке?

NTech: клиенты АЗС Московской области переплачивают за кофе и выпечку в 2-4 раза

Сейчас водителям на заправках не до кофе и выпечки, но ведь и до кризиса ситуация с ними была странной.

Сколько клиент АЗС переплачивает за нетопливные товары? В аналитической компании NTech сообщили «За рулем», что заправки столичного региона продают кофе и выпечку в 2-4 раза дороже, чем в розничных сетевых магазинах, – при том, что реальных предпосылок для такой ценовой разницы нет. По запросу издания эксперты сопоставили чековые данные на популярные идентичные позиции кофе и перекусов на автозаправках и в федеральных сетях по Москве и области в I квартале 2026 года.

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Так, 200 мл кофе американо на АЗС обходится клиентам в среднем в 227,6 рубля, тогда как в магазинах – 51,6 рубля, стаканчик 300 мл капучино – 278,9 и 94,4 рубля соответственно, 300 мл латте – 281,7 и 95 рублей соответственно.

Наименование

 Цена в рознице М+МО

 Цена на АЗС М+МО

Американо 200 мл

51,6

227,6

Капучино 300 мл

94,4

278,9

Латте 300 мл

95,0

281,7

Круассан с шоколадом

30,1

178,4

Донаты в ассортименте

51,8

109,9

Кленовый пекан

58,3

140,5

Что касается выпечки, средняя стоимость круассанов с шоколадной начинкой на АЗС – 178,4 рубля, в федеральной рознице – 30,1 рубля, донатов в ассортименте – 109,9 рубля на АЗС против 51,8 в магазинах. Слойка/булочка кленовый пекан на заправках стоит в среднем 140,5 рубля,  в супермаркетах – 58,3 рубля.

По оценке экспертов, завышенные цены нельзя объяснить лишь спецификой придорожного ритейла или уровнем операционных расходов, а АЗС в общей массе слабо умеют работать с продажами групп нетопливных товаров.

Ранее «За рулем» рассказал, что теперь съездить за бензином в Казахстан станет сложнее.

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