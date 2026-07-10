Автопроизводителей обяжут предоставлять данные для ремонта машин

Автопроизводителей обяжут передавать техдокументацию в сервисные центры

Депутаты Госдумы в окончательном чтении утвердили изменения в законе «О защите прав потребителей», которые серьезно меняют правила игры для автопроизводителей. Речь идет об обязательствах по ремонту и обслуживанию – теперь компании должны будут снабжать техцентры не только деталями, но и всей технической документацией.

По сути, это касается в первую очередь автомобильной отрасли. Если раньше закон требовал лишь поставок запчастей, то теперь производитель обязан передавать и технологические документы. Вступление в силу новых норм запланировано на 1 марта 2027 года.

Причем даже после того, как выпуск конкретной модели прекратится, компания должна будет обеспечивать сервисы документацией в течение десяти лет – в пределах срока службы товара. Если же такой срок не установлен, то отсчет идет от момента передачи автомобиля покупателю.

Инициаторы законопроекта указывают на явный пробел в действующем законодательстве: старые нормы, по их мнению, во многом обесцениваются из-за отсутствия у производителя обязанности делиться технической документацией. А без этого нормальный ремонт и обслуживание оказываются под вопросом.

В пояснительной записке отмечается любопытная деталь. Когда на российском рынке активно работали европейские, южнокорейские и японские бренды, проблема не была такой острой – у них сложилась собственная коммерческая практика передавать документацию. Зато китайские компании, которые пришли на смену, так не делают. Их бизнес-модель, как говорится в документе, «не подразумевает автоматической передачи документации даже для ремонта и технического обслуживания».

О ситуации на рынке автокредитования «За рулем» недавно рассказывал.