Бензиновый «чет-нечет»: регионы перешли на новую систему заправки на АЗС

Очереди за топливом тают, но ажиотаж подпитывают канистры и бочки в багажниках

С четверга к эксперименту с раздельной заправкой по четным и нечетным номерам подключились Мордовия, Нижегородская и Астраханская области, затем эстафету подхватили Псковская и Липецкая.

Орловская область, где систему опробовали раньше и хотели отменить уже в четверг, решила сохранить порядок: губернатор Андрей Клычков объяснил, что боится наплыва машин из соседних регионов.

Во вновь присоединившихся к данной системе регионах выводы делать рано, но власти постарались максимально оповестить водителей. Однако с первого дня многие упорно приезжали на АЗС с «неправильными» номерами и все равно стояли в хвостах очередей.

В Мордовии, по словам жителя Саранска, сначала люди запасались тремя канистрами, а затем очевидцы видели в багажниках даже 200-литровые бочки. Соседи в частном секторе хвастались запасами по 300-500 литров в гаражах. После введения лимита и запрета наливать в канистры очереди рассосались к вечеру, и мужчина отметил, что заправляет обе семейные машины без ожидания, не понимая, зачем другие продолжают стоять.

Правда, накануне нововведения многие рвались на АЗС до ночи, но уже на следующий день дисциплина на заправках, где следят за номерами, заметно ускорила процесс.

В Астрахани очереди в первый день сохранились, но изменился их характер: раньше люди ждали бензовозов, теперь – стояли к работающим колонкам с топливом. В Нижнем Новгороде таксист рассказал, что по городу, в основном, двигались машины с четными номерами, тогда как нечетные выстраивались в очередь. На центральной АЗС порядок регулировал экипаж ДПС, а на многих заправках бензин отсутствовал, но люди все равно ждали.

При этом на коммерческих станциях с ценами от 150 рублей за 95-й очередь была меньше, и там разрешали заливать топливо в канистры – за ночь уходило около 5 тонн.

В итоге четно-нечетная система успешно гасит панический спрос. Но исчезнут ли очереди окончательно, когда уляжется страх, зависит только от стабильности поставок топлива в каждый регион.