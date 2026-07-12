Яндекс начал возить сотрудников на роботакси

До конца 2026 года Яндекс выведет на улицы Москвы 200 беспилотных такси

Между двумя московскими офисами Яндекса, в «Москва-Сити» и деловом квартале «Красная Роза», начало курсировать роботакси.

В данный момент воспользоваться им могут только сотрудники компании, раньше перемещавшиеся между площадками на корпоративных автобусах, на обычном такси или личном транспорте. Для них вызов такси-беспилотника уже доступен через приложение «Яндекс Go». Сейчас во время каждой поездки в машине находится водитель испытатель. Но пока это – лишь тестирование системы роботакси, полноценный запуск которой планируют в ближайшее время.

Напомним, сейчас роботакси Яндекса также работают в Сириусе и Иннополисе. А в Москве до конца 2026 года Яндекс планирует вывести на улицы около 200 автомобилей роботакси, сообщает источник. Причем половина из них останутся в тестовом режиме сбора данных, а остальные – будут выполнять заказы через «Яндекс Go». Готовы к поездкам на российском беспилотном такси?

Ранее «За рулем» рассказал, как беспилотное такси помогло вору скрыться, а полиция осталась ни с чем.