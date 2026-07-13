До 120 тысяч увольнений: как Volkswagen пытается спастись от кризиса

Volkswagen может уволить до 120 тысяч сотрудников и сократить модельный ряд

Немецкий концерн Volkswagen готовит кардинальные меры для выхода из сложной ситуации. Согласно информации, опубликованной изданием Bild со ссылкой на внутренние документы компании, руководство рассматривает возможность увольнения до 120 тысяч человек.

При этом раньше план, который уже был согласован с производственным советом, предусматривал сокращение «всего» 50 тысяч рабочих мест. Но теперь, похоже, кризис серьезнее: дополнительные меры затронут еще 55−70 тысяч сотрудников. В итоге общая цифра может вырасти до 120 тысяч уволенных.

На этом перемены не заканчиваются. Производитель намерен перетрясти и свой модельный ряд, оставив лишь самые востребованные и прибыльные сегменты. К тому же количество вариантов комплектаций планируют ужать на 75% – оставят только то, что реально покупают.

Вместе с сокращением штата Volkswagen скорректирует и мощности: производство будет ориентировано на выпуск 9 миллионов автомобилей ежегодно.

Ранее «За рулем» разобрался, что Лада Искра унаследовала от Весты.