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В России резко вырос спрос на Тойоты: какие модели берут чаще всего

Аналитик Целиков: Продажи Toyota в РФ в I полугодии выросли на 103%

В первом полугодии 2026-го на российском рынке зарегистрировали 16 648 новых автомобилей Toyota. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года (тогда было 8187 штук), рост составил внушительные 103%. Данные привел глава аналитического агентства « Автостат» в своем Telegram-канале.

Почти 35% всего спроса пришлось на кроссовер RAV4 – таких машин продали 5779 экземпляров. Немного отстает Highlander: на его долю пришлось 32,7% (5436 авто), а замыкает топ-3 бизнес-седан Camry – 3099 штук. По словам эксперта, в сумме на все остальные модели приходится не более 14% продаж.

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Любопытная деталь: подавляющее большинство машин – 89% – было произведено в Китае.

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Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
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