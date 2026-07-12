Названо самое распространенное нарушение ПДД

Почему лето становится испытанием для водителей

Проблема превышения скорости не ограничивается одними лишь загородными магистралями. Как показала статистика 2025 года, почти 60% ДТП, спровоцированных нарушением скоростного режима, случились непосредственно в населенных пунктах. Пик аварийности при этом традиционно приходится на летние месяцы – июль и август, когда отпускники массово выезжают на дороги. В минувшем году сразу в 23 российских регионах ухудшились все ключевые показатели аварийности, связанные с лихачеством. В частности, в Подмосковье наиболее проблемными участками прошлым летом стали трассы М-1 «Беларусь», М-5 «Урал», М-7 Волга, М-10 « Россия» и ЦКАД. В 2026-м ситуация повторяется: рост числа нарушений ПДД стартует уже в апреле, достигает максимума к середине лета и стихает лишь к концу сезона.

Самое частое нарушение – превышение разрешенной скорости на 20-40 км/ч. Причем только за январь-май 2026 года в Московской области камеры зафиксировали около 8,8 млн таких эпизодов.

Глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин подчеркивает: культура вождения в регионе постепенно меняется к лучшему. По его словам, все больше автомобилистов начинают соблюдать скоростной режим и осознаннее подходить к безопасности. Этому способствует целый комплекс мер – от модернизации инфраструктуры до внедрения современных камер фотовидеофиксации. С начала года в области установили более 4,5 тыс. дорожных знаков, ограничивающих скорость до 20, 40, 50 и 70 км/ч, что уже помогло снизить скорость потока на некоторых отрезках. «Комплексы фотовидеофиксации остаются одним из ключевых инструментов профилактики нарушений, поскольку обеспечивают неотвратимость контроля и способствуют повышению дисциплины водителей, – отметил министр. – В этом году сеть комплексов в Московской области будет увеличена еще на 300 единиц. Рассчитываем, что это позволит сократить количество нарушений и повысить уровень безопасности на дорогах региона».

Современный автоматический контроль, по сути, стал средством профилактики. К примеру, системы вроде «Азимут» могут одновременно отслеживать сразу несколько полос и фиксировать целый спектр нарушений – от непристегнутого ремня до разговора по телефону за рулем или непропуска пешехода.

Первый замгендиректора оператора фотовидеофиксации Подмосковья «МВС Груп» Александр Домбровский пояснил: «Современные комплексы фотовидеофиксации работают с высокой точностью, а допустимая погрешность по ГОСТ Р 57144-2016 составляет в среднем 2-5 км/ч в зависимости от типа оборудования и диапазона измеряемых скоростей. На практике погрешность при фиксации скорости составляет 1 км/ч на всем диапазоне измеряемых скоростей. Такие комплексы дисциплинируют водителей и помогают формировать более безопасное поведение на дороге».

Прогресс в точности измерений снова поднимает вопрос о нештрафуемом пороге в 20 км/ч. Когда-то этот запас вводился как компенсация за возможные погрешности камер. Сейчас же техника стала куда точнее, но у водителей закрепилась привычка воспринимать превышение на 20 км/ч как вариант нормы. При этом во многих случаях ограничения на дорогах изначально устанавливаются ниже потенциально возможных – как раз с учетом этого самого «запаса». Так что пересмотр нормы выглядит все более актуальным.

Желание выиграть пару минут в пути порой оборачивается последствиями, цена которых несопоставима выше. А потому основа безопасной поездки по-прежнему одна: соблюдать скоростной режим, не забывать отдыхать в дороге и относиться к управлению машиной ответственно.

О том, выгодно ли вообще ездить на своей машине, «За рулем» ранее рассказывал.