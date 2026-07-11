Заводское ателье Toyota изменило Alphard до неузнаваемости: как он выглядит?

Modellista представила свой концепт Toyota Alphard 10 июля

Японское ателье Modellista готовит сюрприз для поклонников больших минивэнов. Компания анонсировала концепт нового Toyota Alphard – его показали 10 июля. Причем вместе с ним презентовали еще и специальную версию внедорожника Land Cruiser Prado, доработанного теми же мастерами.

Правда, этот Alphard – скорее демонстрация дизайнерских идей, чем предвестник серийной модели. В ателье напрямую не сообщали, что собираются запускать такой минивэн в производство. По сравнению с обычным Alphard концепт получил более обтекаемые детали кузова. Штатную решетку радиатора заменили на конструкцию со сложным узором, которую к тому же подсветили светодиодами. Вдобавок автомобиль обзавелся новым аэродинамическим обвесом – он визуально расширяет модель и немного занижает ее.

Светодиодная лента протянулась по всему периметру кузова, создавая необычные световые сценарии. Modellista также установила на минивэн эксклюзивные 21-дюймовые колесные диски.

Салон целиком отделан белой кожей – это придает интерьеру роскошный вид и заодно зрительно увеличивает пространство. Двери, а также ряд других элементов внутри сделаны с использованием натурального камня. За звук теперь отвечает акустическая система, разработанная специально для этого Alphard компанией Pioneer.

Пока нет никакой информации о технической начинке концепта. Вполне возможно, что под капотом остались те же моторы, что и у серийного Alphard – на рынке он встречается как с обычными ДВС, так и гибридными установками.

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