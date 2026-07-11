Bentley анонсировала совершенно новый кроссовер: подробности о машине

Появились подробности о новом электрическом кроссовере Bentley Torcal 2026

Британцы пока хранят в секрете технические детали своего нового электромобиля. Тем не менее, родство с Cayenne уже позволяет делать определенные выводы. По предварительным данным, Torcal получит силовую установку из нескольких электромоторов, чья совокупная отдача приблизится к отметке в 1000 лошадиных сил. Батарея, скорее всего, будет емкостью 112 кВт·ч.

Из-за солидного веса – кроссовер ожидаемо окажется массивнее своего немецкого «родственника» – запас хода на одной зарядке у Bentley будет меньше. Зато британская модель позаимствует у Cayenne продвинутую пневмоподвеску с двухклапанными амортизаторами, что сулит отличный комфорт.

Bentley Torcal 2026

Опубликованный тизер не раскрывает внешность новинки. Все предыдущие шпионские фото прототипов скрыты плотным слоем камуфляжа, так что разглядеть детали экстерьера почти невозможно. Зато про салон известно немного больше: судя по данным autoexpress.co.uk, Torcal унаследует от Porsche огромный изогнутый дисплей.

Несмотря на такое количество общих узлов, машина все же будет уникальной. К примеру, для нее напишут собственное программное обеспечение. А ателье Mulliner подготовит еще больше опций для персонализации, так что владельцы смогут сделать свой электрокар по-настоящему неповторимым.

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