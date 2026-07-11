Стритрейсеры в России начали отменять соревнования из-за некачественного бензина

Московские стритрейсеры сократили число уличных гонок из-за проблем с бензином

Количество нелегальных уличных гонок в столице резко пошло на спад, практически вдвое. Виной всему, как выяснилось, вовсе не ужесточение законов или рейды полиции, а банальная нехватка топлива и его качество.

Вместо привычных заездов с визгом покрышек и адреналином на крутых виражах экстремалы теперь собираются совсем по другому поводу. Основная тема встреч – где бы раздобыть нормальный бензин. Обсуждение этого вопроса занимает львиную долю времени.

Интересно, что и публика на таких сборах заметно помолодела. Раньше за руль мощных болидов садились в основном гонщики старше 30 лет. Теперь же костяк аудитории составляют совсем юные парни от 18 до 22 лет. Причем сам формат мероприятий претерпел кардинальные изменения.

Адреналин и скорость уступили место чему-то вроде клубных посиделок: играет музыка, идут разговоры, обсуждаются насущные бытовые проблемы, а не предстоящий заезд. Участники жалуются, что машины все чаще выходят из строя именно из-за некачественного бензина, да и сам поиск топлива для полноценных заездов превращается в настоящий квест.

Стритрейсинг в его классическом, экстремальном понимании постепенно мутирует. Похоже, теперь это больше клуб по интересам, где владельцы машин обсуждают «болячки» своих железных коней и топливные трудности, а не готовятся покорять ночные трассы.

О парадоксах правил на дорогах «За рулем» ранее уже рассказывал.