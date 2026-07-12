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Audi отказалась от огромных сенсорных экранов в новых моделях: в чем причина?

Audi вернет физические кнопки вместо сенсорных экранов в салонах новых моделей

Немецкий производитель решил изменить подход к оформлению салонов – теперь ставка пойдет на удобство. Audi убирает из автомобилей огромные сенсорные дисплеи, которые многим водителям казались раздражающими. Вместо них появятся привычные физические кнопки, переключатели и материалы премиального качества.

Причем решение окончательное и принято на уровне руководства. По сути, это признание того, что погоня за визуальной «хай-тек» эстетикой не всегда идет на пользу практичности. На деле, гигантские экраны, которые раньше задавали тон в интерьере, часто отвлекали от дороги или попросту были неудобны в управлении на ходу.

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Хотя точный список моделей, которые первыми получат новый интерьер, пока не раскрыт, изменения ожидаются глобальными. Между прочим, многие автолюбители давно критиковали чрезмерное увлечение сенсорами – и вот, похоже, их голоса услышаны в штаб-квартире в Ингольштадте.

О том, почему интерфейсы не всегда становятся удобнее, «За рулем» уже подробно писал.

Источник:  Carscoops
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