Новый седан Kia появился на российском рынке с очень привлекательной ценой

Седаны Kia Pegas ввозят в Россию из Китая с ценами от 1,7 млн рублей

На российском рынке появился седан Kia Pegas – модель, которую можно считать упрощенной версией хорошо знакомой Rio. Разработали автомобиль совместными усилиями инженеры из Китая и Кореи, а собирают его на предприятии Dongfeng-Yueda-Kia в Поднебесной. Попасть к дилерам машина может только при условии наличия на складе, причем стартовая цена составляет 1 739 900 рублей.

Kia Pegas

Если присмотреться к конкурентам, картина вырисовывается любопытная. Скажем, китайский Changan Alsvin в версиях выпуска 2024 года обойдется минимум в 1 889 900 рублей. А ситуация с Livan S6 Pro и Changan EadoPlus (оба – 2023 года производства) еще заметнее: за эти модели просят от 2 084 000 и 2 379 900 рублей соответственно.

Примечательно, что все Kia Pegas, выставленные сейчас на продажу, находятся в столице. Комплектация одна – Comfort, причем оснащение у нее спартанское. В базе значатся две подушки спереди, литые диски R14, тканевый салон, галогеновые фары, обогрев и электропривод зеркал, а также люк на крыше и кондиционер. Из электроники – бортовой компьютер, обычная розетка на 12 вольт с USB (старого типа) и небогатая аудиомагнитола с монохромным экраном.

Интерьер Kia Pegas

По части габаритов Пегас удивляет: задний диван по числу ремней рассчитан на троих, а сам автомобиль не такой уж и малютка. Длина в 4300 мм делает его ровней кроссоверу Hyundai Creta, хорошо знакомому местным водителям. Ширина – 1700 мм, высота – 1460 мм, колесная база – 2570 мм. Багажник вмещает около 475 литров – солидный показатель.

Один московский мультибрендовый салон предлагает два экземпляра Pegas – по 1 739 900 и 1 759 900 рублей. А вот другой «профессиональный продавец» из столицы задрал цену до 1 850 000 рублей, что уже существенно дороже.

Техническая часть сюрпризов не преподносит. Двигатель у всех автомобилей одинаковый: атмосферный, объемом 1,4 литра, мощностью 95 л.с. Конструкция MPI, по словам дилеров, проверена годами эксплуатации в таксопарках – ресурс огромный. Трансмиссия тоже безальтернативная: классический 4-ступенчатый автомат.

Ранее сообщалось, что в продаже на российском рынке появился еще один неофициально завозимый кореец – семиместный компактвэн Kia Carens под заказ. Самая доступная версия на момент публикации стоила 2 600 000 рублей.

Ранее «За рулем» объясняли, что цены могут измениться и на другие категории автозапчастей.