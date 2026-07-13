Эти Мерседесы почти не ломаются: свежий рейтинг с неожиданным лидером

WhatCar и MotorEasy перечислили 9 самых беспроблемных автомобилей Mercedes-Benz

Британские эксперты с портала WhatCar выяснили, какой Mercedes-Benz доставляет своим владельцам меньше всего хлопот. Они опросили людей, которые купили машины немецкого бренда не старше пяти лет, и на основе их жалоб составили рейтинг надежности.

Пальму первенства забрал Mercedes-Benz E-Class пятого поколения – модели, выпускавшиеся с 2016 по 2024 год. Уровень ее надежности эксперты оценили в 97,3%. Всего 16% владельцев столкнулись с какими-то поломками, причем в основном речь шла о тормозной системе и электронике, не связанной с мотором.

Mercedes-Benz E-Class

Ремонт в большинстве случаев оказался недолгим: половина машин провела в сервисе от одного дня до недели. Еще четверть автомобилей починили меньше чем за сутки, хотя 25% владельцев пришлось ждать больше недели. Правда, приятный момент: все работы проводили за счет производителя.

На втором месте с показателем 96% расположился компактный кроссовер GLB, который выпускают с 2020 по 2026 год. Здесь уже 29% опрошенных жаловались на неисправности. Самые уязвимые места – электроника (причем и та, что связана с двигателем), мультимедиа с навигацией, а также кузов и салон.

Mercedes-Benz GLB

Автомобили ремонтировали быстро: половина случаев уложилась в один день или даже меньше. У трети (33%) ремонт занял от дня до недели, и, опять же, все покрывалось гарантией.

Тройку лидеров замкнул среднеразмерный кроссовер GLC (2015-2023 годы выпуска) с надежностью 94,6%. За последнее время у 21% машин возникли проблемы – в основном с 12-вольтовым аккумулятором, электроникой, кондиционером, силовой установкой и мультимедиа.

Mercedes-Benz GLC

Производитель оплатил весь ремонт, но вот неприятный нюанс: почти в половине случаев (43%) машины простояли в сервисе больше недели.

Модели с более скромными результатами

Остальные модели расположились в рейтинге так:

Mercedes-Benz GLA (выпускается с 2020 года) – 94,3%;

Mercedes-Benz EQA (с 2021 года) – 94,1%;

Mercedes-Benz A-Class (с 2018 года) – 93,4%;

Mercedes-Benz CLA (2018-2025 годы) – 92,7%;

Mercedes-Benz C-Class (2014-2021 годы) – 88,8%;

Mercedes-Benz EQC (2019-2024 годы) – 86,5%.

Интересно, что ранее та же платформа WhatCar называла Mercedes-Benz E-Class одним из самых популярных автомобилей у российской молодежи. Так что модель не только надежная, но и востребованная.

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