Как безопасно отбуксировать машину при поломке в жару?

Автоэксперт Васильев описал порядок действий при поломке машины в жару

Летняя жара не щадит ни водителей, ни их машины – внезапная поломка посреди трассы может застать врасплох. Как не наломать дров при буксировке и почему работающий кондиционер порой опасен, поведал специалист Егор Васильев.

Конечно, если двигатель заглох из-за того, что закончилось топливо, паника – не помощник. Главное – спокойно прижаться к обочине, включить «аварийку» и поставить знак, после чего сразу же звонить аварийным комиссарам. Как заявил эксперт, они доберутся до места за четверть часа: либо поделятся бензином, либо оттащат авто на ближайшую заправку.

С самостоятельной эвакуацией все сложнее. Во-первых, обычный канат, рвущийся как нитка, не годится – тут нужна динамическая стропа (та самая, что используют внедорожники), способная выдержать нагрузку заметно больше веса самой машины. Во-вторых, стоит заранее разобраться, где находится проушина и какая у нее резьба. А сам трос всегда должен быть натянут – никаких резких рывков, иначе буксирующий автомобиль рискует спровоцировать аварию. Ногу при этом лучше держать на тормозе.

Что касается езды в жару, Васильев выделил три момента. Давление в шинах стоит проверять регулярно – даже небольшое падение серьезно повышает расход топлива. Климат-контролем увлекаться не стоит: он нагружает мотор, что может закончиться перегревом. И, пожалуй, главное – сменить манеру вождения, поставив на первое место безопасность, а не скорость.

О том, как жара влияет на шины, «За рулем» уже подробно объяснял.