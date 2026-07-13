Условия автокредитования изменятся в ближайшие месяцы: подробности

Эксперт Солдатенкова: автокредиты лучше оформлять ближе к осени 2026 года

По словам руководителя направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инны Солдатенковой, снижение ставок по автокредитам в 2025-2026 годах идет не так резво, как меняется ключевая ставка.Также она рассказала, на какой срок выгоднее всего брать заем на машину.

В июне 2026-го средняя ставка на платформе составляет около 23,4% годовых. Полная стоимость кредита, куда входят все обязательные траты заемщика, доходит до 24,9%. Для сравнения: в январе эти показатели были выше – 24,8% и 26,4% соответственно. Стоимость кредита, конечно, все еще высока по сравнению с докризисными временами, но рынок к таким цифрам уже привык, отмечает специалист.

Впрочем, ситуация может сдвинуться с мертвой точки. 19 июня Центробанк понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 14,25% годовых. Казалось бы, вот оно, облегчение. Но не спешите радоваться, предупреждает Солдатенкова. Макропруденциальные ограничения ЦБ по-прежнему давят на банки, а эффект от снижения ставки проявляется с задержкой. Так что, если есть возможность подождать, лучше отложить оформление кредита до конца лета или осени.

С 1 июля к тому же вступили в силу новые правила регулятора. Они касаются ужесточения оценки платежеспособности клиентов и пересмотра макропруденциальных лимитов. Сильнее всего это ударит по нецелевым займам под залог автомобиля – банкам ограничили долю выдач таким заемщикам с высокой долговой нагрузкой. А вот для классических целевых автокредитов лимиты остались прежними.

В итоге банки станут осторожнее, часть заявок может получить отказ, а оценивать доходы будут куда придирчивее. При выборе кредита Солдатенкова советует смотреть не только на номинальную ставку. Полная стоимость и все сопутствующие условия – вот что реально важно. Разбежка между лучшим и худшим предложениями может достигать 5-7 процентных пунктов, а это уже сотни тысяч рублей переплаты.

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