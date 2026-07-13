Очереди за бензином стали ловушкой: мошенники охотятся за вашими данными

Эксперт Киселев: Мошенники используют дефицит топлива для кражи аккаунтов Telegram и денег через фейковые сайты АЗС

По данным Pravda.Ru, дефицит горючего в 2026 году вызвал не только ажиотаж на заправках, но и всплеск киберпреступности. Злоумышленники умело играют на панике водителей, используя очереди для кражи личных данных и доступа к финансовым приложениям.

Особенно страдают владельцы смартфонов, которые доверяют сторонним сайтам бронирования. Мошенники копируют дизайн сайтов известных нефтяных компаний и предлагают занять место в очереди онлайн. Система запрашивает код из SMS, но вместо регистрации на заправку он активирует перенос аккаунта Telegram на чужое устройство. Получив доступ к переписке, преступники шантажируют владельца или просят деньги у его контактов.

«Схема с перехватом сессий в мессенджерах крайне опасна из-за доверия пользователей к знакомым брендам. Люди не читают текст в системном сообщении от сервиса, отдавая ключи от своей цифровой жизни за призрачную возможность заправиться быстрее», – объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселев.

Риски растут, когда водители игнорируют правила безопасности на АЗС и обращаются к посредникам. Такая спешка превращает бензин по ссылке в инструмент для кражи сбережений. Важный момент: официальные сети заправок не пользуются внешними страницами для управления очередями – все операции проводятся только через сертифицированное ПО.

Опасность подстерегает и в тематических чатах автомобилистов. Там распространяют ссылки на приложения, якобы показывающие остатки топлива в реальном времени. На деле после установки такая программа получает доступ к чтению уведомлений и управлению системными процессами. Это типичный шпионский софт, который перехватывает одноразовые пароли от онлайн-банков. Владелец может даже не заметить списания: вирус скрывает входящие оповещения от банка.

Иногда мошенники играют на простых чувствах и выставляют объявления о продаже бензина в канистрах по ценам ниже рыночных. Низкая стоимость машины или топлива – почти всегда маркер ловушки. Стоит помнить, что хранение бензина в сомнительной таре и покупка с рук угрожают не только кошельку, но и техническому состоянию двигателя.

«Подобные вирусы маскируются под полезный софт, но их задача – выпотрошить счета пользователя. Любое приложение, загруженное не из официального маркета, – это прямая угроза безопасности данных», – отметил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семенов.

Еще один сценарий задействует социальную инженерию под видом господдержки или бонусов от нефтяников. Пользователю предлагают пройти опрос, чтобы получить лимит топлива. Для выплаты или купона требуется авторизация через портал «Госуслуг» на поддельной странице. Ввод данных дает преступникам полный контроль над личным кабинетом гражданина, включая возможность оформления микрозаймов на его имя.

Ситуация осложняется появлением новых стандартов топлива: это запутывает потребителей и заставляет их искать разъяснения на случайных ресурсах. В погоне за экономией водители совершают ошибки, ведущие к дорогостоящему ремонту топливной системы или потере цифровой личности.

«Мошенники действуют профессионально, создавая чувство дефицита и срочности. Они знают, что напуганный или спешащий водитель теряет бдительность и готов нажать на любую кнопку ради литра топлива», – подчеркнула юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Всегда проверяйте адрес в строке браузера – он должен точно совпадать с официальным доменом компании. Наличие замочка рядом с URL не гарантирует безопасность. Крупные сети не запрашивают коды из SMS для просмотра очереди. Если вы все же попались на удочку, немедленно смените пароли в банковских приложениях и на «Госуслугах», завершите все активные сессии в Telegram через настройки конфиденциальности и свяжитесь с банком для блокировки счетов.