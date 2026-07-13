Глава Volkswagen высказался о закрытии заводов ради снижения расходов

Volkswagen не закроет заводы ради снижения затрат: как компания будет экономить

Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме твердо намерен не прибегать к закрытию заводов в Германии, даже ради сокращения расходов. Такую позицию топ-менеджер озвучил в беседе с журналистами издания Bild.

По словам Блюме, существуют гораздо более рациональные варианты для оптимизации бюджета. В качестве примера он привел 2025 год, когда концерну удалось урезать себестоимость комплектующих на целых 20%. Гендиректор назвал это серьезным успехом.

Он подчеркнул, что Volkswagen по-прежнему удерживает лидерство на европейском рынке как в сегменте машин с ДВС, так и среди электромобилей. Продукцию бренда покупают охотно, однако сам холдинг пока не может похвастаться желаемым уровнем прибыли. Именно поэтому руководство продолжит ужимать издержки по всем фронтам, заявил Блюме.

На днях, 10 июля, агентство Reuters писало, что в ходе реорганизации немецкий гигант может сократить модельную линейку почти вдвое. Журналисты связывали это решение со стремлением сконцентрироваться на самых маржинальных направлениях.

Ранее появлялась информация, что Volkswagen из-за кризиса временно остановит работу четырех предприятий на территории ФРГ.

Ранее «За рулем» сравнивал популярные китайские кроссоверы за три миллиона.